Kronprinsen: – En bra løsning at Märtha Louise ikke lenger skal representere kongehuset

– Vi synes det er en bra løsning, fordi her er det jo flere interessenter. Vi må ta hensyn til folk i Norge som kanskje kan være litt det samme som kongehuset i denne sammenhengen, sa kronprinsen da han møtte pressen onsdag ettermiddag.

– Og så er det jo enkeltmennesker vi må ta hensyn til, i tillegg til å ta hensyn til familien. En god løsning er jo balansert når den tar vare på alle disse forskjellige hensynene, og det synes vi at vi har klart, sa kronprinsen.

Tirsdag ble det kjent at Märtha Louise beholder prinsessetittelen, men avslutter sine offisielle oppgaver for kongehuset.

Utelukker ikke comeback

Endringene medfører blant annet at Märtha Louise sier fra seg alle sine oppdrag som kongelig beskytter, som i praksis har vært jobben hun har gjort for kongehuset.

Kronprins Haakon sier hun vil bli savnet av sine mange samarbeidspartnere. Han utelukker ikke at hun kan komme tilbake til representasjonsjobben.

– Det vil vi ikke utelukke, men nå har vi bestemt oss for at hun skal slutte å representere kongehuset og ikke lenger ha beskytterskapene sine, sa han til pressen.

– Brakt oss nærmere

I et intervju med NTB og NRK fortalte kongeparet tirsdag om avgjørelsen og prosessen familien har vært gjennom.

– Vi har nå kommet fram til løsning jeg håper og tror vil gi større avstand mellom prinsessens aktiviteter og kongehuset, sa kongen.

Han pekte på kulturforskjeller og at Verrett og amerikanere generelt har vanskeligheter for å forstå hva kongehuset er som institusjon.

– Han trodde nok at han kunne gjøre hva som helst uten at det ville gå ut over oss, sa kongen.

Dronning Sonja sa at Verrett har fått en større forståelse for institusjonen etter de grundige diskusjonene.

– Dette har brakt oss nærmere hverandre, som familie, sa dronningen.

– Håper beslutningen bidrar til klarhet

Märtha Louise selv kunngjorde nyheten i en pressemelding tirsdag. Hun understreket at avgjørelsen ble tatt for å skape ro rundt kongehuset.

– Hver gang noen i kongefamilien har forlovet seg, har det skapt mye oppmerksomhet og negativ omtale. Og det har det også gjort denne gangen, sa Märtha, som la til at hun håpet beslutningen ville bidra til klarhet rundt hennes ulike roller.

Verrett uttalte i en video på prinsessens Instagram-profil at han aldri har ønsket å skape problemer.

– Jeg ønsker at hun skal være lykkelig. Dersom hun har fått problemer på grunn av noen av tingene jeg har gjort, så var det aldri min intensjon. Det samme gjelder hennes foreldre, kongen og dronningen. Jeg ønsker at de skal lykkes i deres viktige roller, sa Verrett.

Kontroverser

I juni i år forlovet Märtha Louise seg med amerikanske Durek Verrett, også kjent som sjaman Durek. Det har til tider stormet rundt forholdet, og Märtha Louise fikk blant annet kritikk for å blande sammen kommersielle interesser og prinsessetittelen i forbindelse med deres felles foredragsturné «The Princess and the Shaman».

Bråket fikk Epilepsiforbundet til å avslutte samarbeidet med Märtha Louise som deres høye beskytter i 2020, og tidlig i høst varslet flere andre forbund at de vurderte å gjøre det samme. Nå har Märtha Louise avsluttet alle slike oppdrag.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen