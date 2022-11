SJ gjeninnfører hurtigtogene mellom Oslo og Stockholm

Det skjer fordi de flerårige arbeidene på linjen på norsk side skal avsluttes, skriver SJ i en pressemelding.

Per dags dato går det to direktetog mellom Oslo og Stockholm noen dager, mens det går ett eller ingen andre dager.

SJ har tidligere opplyst til NTB at det egentlig skal gå tog hver vei, men at arbeid på linjen skaper problemer for togtrafikken.

Fra 11. september øker imidlertid frekvensen, og banearbeidene som har vart i fem år skal avsluttes. Fra da skal SJ kjøre fem avganger på hverdager i hver retning, tre på lørdager og fire på søndager, skriver SJ på sin nettside.

