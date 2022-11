Jakt på person med machete i Oslo

Politiet opplyste at de var på Haugerud med flere patruljer for å gjøre søk etter at de hadde fått inn melding om en person med machete.

– Vi har søkt i området med et betydelig antall patruljer. Det har blitt kontrollert flere personer i området uten at vi per nå har funnet mistenkte. I forbindelse med søket vårt har vi utendørs funnet en machete og to kniver i området, skriver Oslo-politiet på Twitter.

#Oslo #Haugerud Vi er på Haugerud med flere patruljer etter melding om en person med machete. Vi søker etter vedkommende. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) November 8, 2022

