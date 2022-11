Flere partier kritiserer regjeringen for å ikke øke barnetrygden

Kombinasjonen av dyrere mat, dyrere strøm og flere rentehopp gjør at pengene ikke strekker til for stadig flere vanlige familier.

Frelsesarmeen melder om en kraftig økning etter sommeren fra folk som henter matposer, skriver VG.

Rødts Marie Sneve Martinussen mener det er hårreisende at regjeringen fryser barnetrygden og ikke engang vil øke den i takt med prisveksten.

Hun får støtte fra Kristelig Folkepartis leder Olaug Bollestad.

– Situasjonen slik den er nå er helt vanvittig, sier Bollestad og ønsker som Rødt også å øke barnetrygden.

Saken fortsetter under videoen

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier til avisen at hun også er urolig for barnefamilier som får problemer i vinter.

– Jeg mener regjeringen har gjort viktige omfordelende tiltak i neste års statsbudsjett, og tiltak for å redusere kostnadene til barnefamiliene i den «dyrtiden» vi nå lever i, skriver hun i en epost.

Mandag startet budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV, som regjeringen er avhengig av for å få gjennom sitt forslag til statsbudsjett.

I SVs alternative budsjett foreslår de både å øke barnetrygden for de over seks år, til de som er eneforsørgere og for familier med tre eller flere barn.

[ Ny koronavariant på frammarsj – også i Norge ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Iben Akerlie: – Jeg var 32, og skulle ikke ha mann og barn likevel (+) ]