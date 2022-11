Fafo-forskere tror flere ukrainske flyktninger vil komme til Norge

Tirsdag ble det kjent at Utlendingsdirektoratet ( UDI) venter 40.000 flyktninger fra Ukraina neste år. Det er en oppjustering på 10.000 flere enn tidligere anslått.

Samtidig lanserte Fafo-forskerne Guri Tyldum og Ida Kjeøy en rapport om ukrainske flyktninger og hva som former deres valg om å reise videre eller bli i Polen eller Norge.

De mener UDIs oppjustering er klok.

– På sikt bør vi være forberedt på at flere av de som ville ha valgt å flykte til nærområdene, reiser andre steder, og på at de som er i nærområdene, ser seg om etter noe annet, sier Kjeøy.

De mener det er grunn til å tro at flere ukrainere vil få informasjon om flyktningers rettigheter i året som kommer, og at de føler at det vil være tryggere å reise til Europa.

Forskerne mener at mye tyder på at mange ukrainere fremdeles ikke vet at de som flyktninger har rettigheter i Europa, og at de ikke trenger å ha sparepenger, bekjente å bo hos eller en jobb for å ta sjansen på å forlate Ukraina.

– Det er grunn til å spørre seg om det er mange som har blitt igjen i konfliktområder og okkuperte områder, fordi de ikke er klar over at de vil bli tatt vare på om de reiser ut, sier Tyldum.

Rapporten baserer seg på intervjuer med ukrainske flyktninger og mottaksapparatet i Polen og Norge.

