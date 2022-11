Drapssiktet nordmann i København i fengslingsmøte onsdag

Tirsdag opplyser København-politiet til Bergensavisen (BA) at fengslingsmøtet, hvor grunnlaget for utleveringen skal vurderes, blir avholdt onsdag. Det varsles at møtet trolig vil skje bak lukkede dører.

Det er en 26 år gammel mann fra bergensområdet som er siktet for drap på ekskjæresten og kidnapping av datteren deres.

Aktor Janusz Hnatko beskriver overfor Bergens Tidende det som har skjedd som «veldig brutalt».

– Skadene som var påført offeret, kan bevise det, sier han.

Han ønsker ikke å si noe mer om skadene på kvinnen, men sa søndag til avisen at det var beslaglagt en blodig kniv, og at den er et av bevisene i saken. Da ble det også kjent at en polsk domstol har gitt jentas morfar midlertidig omsorg for barnet.

Kvinnen ble funnet død i 17-tiden lørdag ettermiddag. Hun ble funnet av sin far, som oppsøkte henne etter at han ikke fikk kontakt, ifølge polsk presse. Den norske statsborgeren som er mistenkt for drapet, var samboer med kvinnen.

Mannen ble pågrepet av dansk politi i København lørdag kveld, og ifølge dansk politi satt også datteren i bilen.

