Beskrev sjokk på sjokk for Birgittes foreldre

Bistandsadvokat for foreldrene, Erik Lea, startet den andre dagen av rettssaken mot 52-åringen som nå er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

I et følelsesladet innlegg redegjorde Lea hvordan livet for Karin og Torger Tengs tok en vending da datteren ble drept. Han beskrev det som sjokk på sjokk for foreldrene. Først da datterens fetter ble pågrepet, senere da han tilsto å ha drept og de videre rettssakene som fulgte i årene etter.

Fetteren ble frifunnet for straff som drapsmann, men ble i lagmannsretten dømt til å betale erstatning fordi fagdommerne mente han sannsynligvis hadde drept kusinen.

– I alle år har de ment at erstatningsdommen var korrekt. Gjennom 20 år har de aldri fått fred, det har vært tusenvis av artikler med bilder av Birgitte. I september i fjor ble en ny mann pågrepet og siktet, sa Lea med adresse til den pågående rettssaken.

Følelsesladd

Bistandsadvokaten ramset opp at de hardt prøvede foreldrene gjentatte ganger hadde møtt til langvarige rettssaker etter drapet på datteren, men uten å få noe endelig svar.

– Foreldrene var 20 år gamle da de fikk Birgitte. De var 37 år da hun ble drept. Nå er de 64 år og er varslet at det kommer enda en rettssak 4. september 2023 i Gulating lagmannsrett, sa Lea til retten.

– Hvem kan stå oppreist gjennom noe slikt. Hvem skal tåle noe slikt, sa bistandsadvokaten videre.

Under Leas følelsesladde innlegg satt foreldrene, Karin og Torger Tengs, bak ham inne i rettssal 14 i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Under aktors innledningsforedrag mandag måtte de avbryte og gikk hjem da beskrivelsene av skadene datteren ble påført under drapet, ble for inngående, men tirsdag kom de tilbake.

Vil kreve erstatning

Bistandsadvokaten varslet også at det vil bli lagt ned krav om erstatning mot 52-åringen som er tiltalt i saken.

– Det vil bli nedlagt oppreisningserstatning, som varslet i brev av 31. oktober 2022. Og merk at det blir kun fremmet krav ved domfellelse, sa Lea i retten.

Tirsdag holder forsvarerne til den tiltalte 52-åringen sitt svar på aktoratets innledningsforedrag. Etter dette begynner vitneførselen i saken, og det er de pårørendes rett å avgi forklaring først.

– Ærede rett, Birgittes far ønsker å avgi forklaring, og den ønsker han å avgi før tiltaltes forklaring, sa bistandsadvokat Erik Lea da han fremmet ønsket for retten.

– Han kvier seg noe enormt for å forklare seg, det er en enorm belastning, men han vil i alle fall forsøke. Han ønsker å gjøre det av hensyn til seg selv, Karin og til Birgitte, sier Lea til NTB.

Vil følge Birgitte

Han sa foreldrene, som i dag altså er 64 år gamle, hadde levde med ettervirkningene av drapet på datteren i to tredeler av sitt voksne liv.

– De har hatt og har et ønske om å få vite hva som skjedde natt til 6. mai 1995. Kommer de noen gang til å få det svaret, spurte Lea i retten.

– Det er derfor de nok en gang sitter her og lytter og ser, fordi de har sagt utallige ganger at de skal følge Birgitte gjennom alt, de skal følge Birgitte hele veien, sa bistandsadvokaten.





(©NTB)