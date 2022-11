Analytiker: Fulle vannmagasiner kan bety lavere strømpriser enn fryktet i vinter

– Det ser ut som vi slipper unna de høyeste prisene vi så for oss for to-tre måneder siden – at vi får hyggeligere priser, og at det holder seg gjennom resten av vinteren hvis vi ikke er uheldige og går på en kuldebølge, sier senioranalytiker Olav Botnen i Volue Insight til NRK.

Det har vært skikkelig høstvær i Sør-Norge den siste tiden, med mye regn. Været har også tidvis vært veldig mildt. Dette har bidratt til at fyllingsgraden har økt i vannmagasinene. Onsdag kommer NVEs ferske tall over hvor mye fyllingsgraden har økt den siste uka.

Botnen viser til tidligere analyser om at strømprisene ville stige opp til tre kroner per kilowattime (kWh) etter nyttår. Men det ligger foreløpig ikke an til å stige såpass høyt, mener Botnen.

– Det ser ut til å bli betydelig lavere etter hvert som fyllingsgraden påvirker markedet og produksjonsplanene for kraftprodusentene slår inn, sier han.

Den første uka i november har bydd på flere varmerekorder, skriver NRK. I Takle i Vestland (16,3 grader) og ved Lista fyr i Agder (13,7 grader) ble det målt den høyeste novembertemperaturen noensinne. I Mo i Rana ligger temperaturen vanligvis på null grader i snitt på denne tiden. Denne uka har det imidlertid vært 6,5 grader.

