Utvalg anbefaler bevæpning: – På høy tid

– Det er på høy tid. Vi er vel verdens mest bevæpna ubevæpna politi.

Det sier forbundslederen i Norsk Politiforbund, Unn Alma Skatvold, til Dagsavisen. På en pressekonferanse mandag fikk justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) overrakt Maktmiddelutvalgets rapport, fra utvalgsleder Pål Arild Lagestad. Rapporten er på 241 sider og anbefaler generell bevæpning av norsk politi.

Det tror Skatvold at hun og resten av Politi-Norge kommer til å få.

– Hvor lang tid det tar, det vet jeg ikke. Men vi har fått et faglig råd om at det bør skje nå. Så er det opp til politikerne, sier hun.

Våpen i beltet

Anbefalinga fra utvalget er delt. De fire politifolka i utvalget er for bevæpning, sammen med utvalgsleder Lagestad. Resten av utvalget, en voldsforsker, en sykehusdirektør og lederen av Forsvarerforeningen gikk mot at politiet permanent skal ha våpen i beltet.

Hvis politikerne lytter til utvalget vil dermed dagens midlertidige ordning, hvor politiet ikke bare har våpen i en kasse i bilen, men også med seg i beltet, bli fast. Utvalget anbefaler også å opprette et permanent maktmiddelråd, som skal gi råd til regjeringa om politiets maktmiddelbruk.

– For regjeringen er det viktig at dette ikke bare handler om hva som er best for politiet, men også hva som er best for samfunnet som helhet, sa justisminister Mehl da hun fikk rapporten.

Det anbefales også å åpne for å registrere informasjon om alder, kjønn, etnisitet og eventuell psykisk uhelse på personene politiet bruker maktmidler mot.

Mener debatten er følelsesstyrt

– Det er veldig bra at vi har fått en faglig utredning. Jeg er redd for at en sånn beslutning skal tas i affekt, etter en alvorlig hendelse, sier Unn Alma Skatvold, som er forbundsleder i Politiets Fellesforbund.

Forbundet har siden 2012 vært tilhengere av generell bevæpning av politiet. Skatvold mener debatten ofte har vært følelsesstyrt.

– Jeg har jo sjøl stilt i ulike debatter hvor jeg opplever at motargumentene har handla om følelser. At man blir redd, eller synes det er skummelt med bevæpnet politi. Det er vanskelig å argumentere med, sier hun.

– Det er forskjell på hvordan man ønsker at det skal være og hvordan regelverket bør være, mener Skatvold.

Hun forteller at hun selv var mot bevæpning da Politiets Fellesforbund først begynte å diskutere dette.

– Da svarte jeg nei, fordi jeg tenkte på hvordan jeg hadde lyst til at samfunnet skulle være. Men jeg endte på ja, fordi jeg mener det er riktig og fornuftig.

Nå oppfatter hun at medlemmenes syn har endret seg, etter erfaringene med bevæpning. Hun sier mange flere i Politiets Fellesforbund nå er for generell bevæpning.

Splitta utvalg

– Hvordan reagerer du på at utvalget er så splitta? At tre av fire ikke-politifolk i utvalget er mot bevæpning?

– Det er ikke uventa. Dette er veldig vanskelige spørsmål, og det handler om noe større. Norge har hatt et ubevæpnet politi lenge, og det er vi jo ganske stolt av. Så dette er en større, prinsipiell diskusjon.

Hun påpeker at dette ikke er en avgjørelse bare for politiet, men også for hele samfunnet.

– Vi ser det jo hakket mer fra politiets side og de andre kanskje mer fra samfunnets side. Det er vel der dissensen kommer fra, sier Skatvold.

Ved elleve anledninger siden 2014 har politiet vært midlertidig bevæpnet. Til sammen utgjør det over 800 dager – eller 28 prosent av tiden.

Sist vedtok justisdepartementet midlertidig bevæpning i tre måneder fra 20. juli. Spesialenheten for politisaker har de siste årene etterforsket en rekke saker hvor politiet har brukt skytevåpen.

