Tillitsvalgte frykter norske soldater blir utslitt

Økt beredskap er med på å avdekke mangler i Forsvarets bemanning, ifølge fagforeningene, skriver TV 2.

Heimevernet er blant avdelingene som har gjennomført flere ekstraordinære oppdrag over tid.

– Spørsmålet er hvor lenge man kan stå i det før arbeidsbelastningen blir for stor, sier Inge Øyen. Han er hovedtillitsvalgt for Heimevernet for Befalets Fellesorganisasjon (BFO).

Fagforeningen mener ytterligere 400 årsverk må til for å stryke operativ evne og beredskap er nødvendig allerede i 2023. Regjeringen vil ikke gi mer enn 200 årsverk.

