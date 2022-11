Tengs-tiltalt nekter straffskyld for drap

Den åtte uker lange rettssaken startet i Haugaland og Sunnhordland tingrett mandag. Mer enn 27 år etter at drapet skjedde på Karmøy, mener påtalemyndigheten nå at de kan føre sikre bevis for at det virkelig er gjerningsmannen som sitter på tiltalebenken.

Da tiltalen ble lest opp for den 52-åringen i en fullsatt rettssal, nektet han straffskyld for drapet.

Den 52 år gamle mannen ble pågrepet i fjor høst og har sittet i varetekt siden. Han har konsekvent nektet straffskyldunder etterforskningen og har stilt seg uforstående til at etterforskerne har funnet DNA fra ham på strømpebuksen til Birgitte Tengs.

Kombinert med andre funn fra den nye etterforskningen har dette vært det tyngste enkeltfunnet og som har ledet til at den gamle drapssaken nå kan se sin ende.

Statsadvokatene Nina Grande og Thale Thomseth utgjør aktoratet i saken, men den tiltalte forsvares av advokatene Stian Kristensen og Stian Trones Bråstein. Advokat Erik Lea og hans kollega John Christian Elden følger også saken som bistandsadvokater for Birgitte Tengs foreldre.