Tengs-saken: I dag starter et åtte uker langt rettsmaraton

Kort tid etter at retten settes i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund klokken 9.30 i dag, vil dommeren stille 52-åringen spørsmålet:

– Erkjenner du straffskyld etter tiltalen?

Senest fredag sa mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen, til NTB at svaret på spørsmålet vil bli «Nei» eller «Ikke skyldig».

Kristensen har tidligere sagt at klienten nekter for å ha hatt noe som helst å gjøre med drapet på Birgitte Tengs.

Jenta ble funnet død med store hodeskader på et inngjerdet beiteområde ved Gamle Sundsveg på Karmøy på morgenen den 6. mai i 1995.

DNA-bevis blir sentralt

Det var 1. september i fjor at mannen ble pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs. Pågripelsen kom etter at etterforskningen av saken ble tatt opp igjen av Kripos' nyopprettede Cold Case-gruppe i 2016.

Under etterforskningen har politiet koblet tiltalte til drapet med DNA-bevis, sikret gjennom nye analyser av gamle prøver fra Tengs' strømpebukse. Det er sikret biologisk materiale som knytter ham til drapet gjennom en svært sjelden DNA-mutasjon.

Statsadvokaten kan ikke gå til retten med en straffesak uten å være overbevist om at bevisene holder til domfellelse.

– Uten at jeg kan gå i detalj om hva som skal legges fram i retten, kan vi si at DNA vil bli svært sentralt i saken, og da særlig funnene som ble gjort etter at saken ble tatt opp på nytt, har konstituert statsadvokat Thale Thomseth sagt tidligere til NTB.

Hun skal være aktor under rettssaken sammen med statsadvokat Nina Grande og politiinspektør Unni Byberg Malmin.

Ble trukket fram som moduskandidat

52-åringen er dømt en rekke ganger tidligere, både før og etter at Birgitte Tengs ble drept.

Også under den første etterforskningen av saken ble mannen trukket fram som en moduskandidat på grunn av sine tidligere dommer, og fordi han ikke hadde alibi for drapstidspunktet.

Hans forsvarer Stian Kristensen avviser likevel DNA-funnet som et fellende bevis.

– Jeg vil vente til rettssaken med å gå i detalj om hvordan vi anser DNA-beviset, men det er på det rene at det er hentet ut fra så mikroskopiske mengder biologisk materiale at det kun var mulig å få fram kjønnsmarkøren og ikke en komplett DNA-profil, har Kristensen sagt tidligere.

Han peker på oversmitte som en forklaring på hvordan materialet kan ha kommet på Tengs' strømpebukse.

– I det ligger det at vi mener at det kan være andre overføringskilder enn gjennom drapshandlingen, sier han.

Tiltalte starter forklaringen onsdag

Rettssaken som starter i dag, vil gå over åtte uker. Tiltalte vil forklare seg onsdag og torsdag. Før han starter, skal et sakkyndig vitne snakke om hvilke utfordringer retten må forholde seg til når det gjelder hukommelsen hos dem som skal vitne om ting som skjedde for 27 år siden.

Hvis alt går etter planen, avsluttes rettssaken med forsvarers prosedyre 5. januar neste år.

