Tengs-aktor: Bevis tyder på at hun har vært i en kampsituasjon på grusveien

– Grus og sand i blant annet trusen og på strømpebuksen, og noen av skadene på kroppen, tyder på at hun har vært i en kampsituasjon på grusveien, leste aktor Nina Grande opp fra en rapport da hun fortsatte påtalemyndighetens innledningsforedrag i Tengs-rettssaken i tingretten i Haugesund.

Påtalemyndigheten mener at hendelsen der Birgitte Tengs ble drept natt til 6. mai 1995 begynte på den avsidesliggende grusveien Gamle Sundsvei øst for Kopervik på Karmøy. Her er det funnet et 44 meter langt slepespor med blod fra Tengs. Påtalemyndigheten mener undersøkelsene viser at Tengs ble dratt etter armene, og senere etter beina, på grusveien og gjennom en port inn i et beiteområde fram til stedet der hun ble funnet med store hodeskader på morgenen 6. mai.

Ved siden av Tengs lå det en blodig 23 kilo tung stein som påtalemyndigheten mener ble brukt under drapet.

– Det kan likevel ikke utelukkes at kvelning kan ha hatt betydning som dødsårsak, sa Grande.

