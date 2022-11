Splittet utvalg foreslår generell bevæpning av politiet

Det ble klart da utvalgets leder, professor Pål Arild Lagestad, mandag leverte sin rapport til l justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Flertallet i utvalget ønsker at politiet på generell basis skal bære våpen. Fem av de åtte medlemmene ønsker generell bevæpning av politiet.

Politiet har vært midlertidig bevæpnet siden masseskytingen i Oslo 25. juni.

Ekspertutvalg har siden februar sett på politiets bruk av maktmidler. Da utvalget ble nedsatt opplyste regjeringen at det blant annet utviklingen de senere årene, som førte til at regjeringen ønsket å få et oppdatert kunnskapsgrunnlag om politiets samlede maktmiddelbruk. Da pekte man blant annet på perioder med midlertidig bevæpning, utprøving av elektrosjokkvåpen samt endringer i trusselbildet.

Politiets maktmidler ble sist utredet i 2017.

I oktober viste en oversikt fra Politiforum at norsk politi har vært bevæpnet 28 prosent av tiden fra 2014 og fram til da.

