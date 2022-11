Solberg har like høy tillit som Støre og Vedum til sammen

Målingen som Kantar har laget for kanalen, viser at 13 prosent av de spurte har ganske stor eller svært stor tillit til Sp-leder Vedum som politiker.

40 prosent av de spurte svarer det samme om Ap-leder Støre, mens hele 53 prosent svarer det samme om Solberg.

Det er kun partilederne for de tre største partiene på Stortinget som det har vært mulig å vurdere tilliten til i målingen.

– Det viktigste nå er tryggheten for folk og økonomien. Så er det også krevende tider. Da tror jeg det også på enkelte målinger kommer til å være litt dårligere tall enn vi har vært vant med, sier Vedum.

– Dette er hyggelige tall, men det er lenge til neste valg. Høyre og jeg må arbeide hardt hver dag for å vise at vi er et riktig og trygt valg for alle som er opptatt av trygg økonomisk styring, en god skole og at vi skal nå våre klimamål, sier Solberg.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen