Mann dømt til nær ti års fengsel for omfattende nettovergrep gjennom mange år

Nettovergrepene skjedde i en periode fra 2008 til 2021.

Mannen oppsøkte barn i sosiale medier og fikk dem til å utføre seksuelle handlinger. En av jentene var kun tolv år gammel da overgrepet skjedde.

– Tiltalte levde et dobbeltliv i alle disse årene, hvor dette var hans hemmelighet. Han gjorde det han kunne for at dette ikke skulle bli oppdaget. Han mistet begrep om de fornærmedes alder og så ikke «galskapen» i dette før han ble arrestert av politiet. Han har etter dette søkt psykologhjelp for å få behandling for sitt problem, heter det i den 30 sider lange dommen.

Mannen er også dømt til å betale oppreisningserstatning til de fornærmede, en sum som til sammen utgjør over 1 million kroner.

Rettssaken ble gjennomført i oktober, og der erkjente mannen seg skyldig i alle tiltalepunktene med unntak av ett.

Mannens forsvarer, advokat Erik Lea, opplyser til NTB at han skal møte sin klient senere denne uken, hvor de skal ta stilling til hvorvidt de vil anke dommen eller ikke.

