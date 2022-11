Foreldrene til Birgitte Tengs i retten: – De har det helt jævlig

– Jeg spurte Torger (Birgittes far) før vi kom til retten i dag om hvordan de har det, og han sa det med ett ord: Han sa at de har det jævlig, og det er en god beskrivelse av hvordan denne situasjonen har vært for dem, sier John Christian Elden.

Han er bistandsadvokat for Karin og Torger Tengs, som er foreldrene til Birgitte Tengs som ble drept natt til 6. mai 1995.

– De har fått ulike beskjeder opp gjennom årene, og nå får rippet opp i et 27 år gammelt drap, sier Elden.

Nekter straffskyld

Mandag klokken 9.30 startet rettssaken i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund, der en 52 år gammel mann er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs.

Mannen ankom rettslokalet kort tid før retten ble satt, iført en grå hettegenser.

– Ikke skyldig, svarte han da han ble spurt hvordan han stiller seg til tiltalen.

Da aktorene Nina Grande og Thale Thomseth holdt sitt innledningsforedrag satt han rolig og tilbakelent og fulgte med.

Vet ikke hvor Tengs møtte gjerningsmannen

– Påtalemyndigheten vet fortsatt ikke hvordan eller hvor Birgitte møtte gjerningsmannen. Det har også, av en rekke uheldige omstendigheter, heller ikke vært mulig å tidfeste presist når Birgitte døde, sa Thomseth under innledningsforedraget.

Den siste sikre observasjonen av Tengs ble trolig gjort i gågata i Kopervik sentrum like etter midnatt. Thomseth viste til et vitne som så henne trolig i 00.10-tiden. En politipatrulje oppdaget i 04-tiden blodspor i nærheten av stedet der Birgitte Tengs ble funnet på Gamle Sundsvei. De lyste og undersøkte, men oppdaget ikke avdøde.

– Vi legger derfor til grunn at drapet skjedde mellom disse to observasjonene, sa hun.

Ingen bevis mot fetteren

Opprinnelig ble Birgitte Tengs' fetter dømt i tingretten for drapet, etter at han etter mange timer i avhør tilsto drapet. Han trakk senere tilståelsen, og ble frikjent i lagmannsretten, men ble kjent i den sivile saken. Først fredag i forrige uke ble fetteren frikjent etter at erstatningssaken ble tatt opp til doms på nytt.

Aktor Nina Grande sa i retten at det ikke er noen beviser som har pekt mot fetteren i den nye etterforskningen av drapet.

– Politiet har vært åpne for at det gjennom etterforskningen kunne dukke opp nye bevis mot fetteren, men det har ikke skjedd, sa hun.

– Vi mener at mannen som sitter på tiltalebenken er rett gjerningsperson. I det mener vi at påtalemyndigheten i forrige runde tok feil. Vi mener at fetteren er uskyldig, og vi finner ikke noen objektive bevis som peker mot fetteren, sa Grande.









(©NTB)