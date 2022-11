Dronesiktet russer må bli værende i varetekt

Mannen ble pågrepet i oktober da han føy dronen. 26. oktober anket han lagmannsrettens fengslingskjennelse. Nå har altså Høyesteretts ankeutvalg forkastet anken, skriver NRK.

Russeren har erkjent at han fløy drone i Hardanger, men han har hevdet at han ikke visste at det var ulovlig. Han har forklart at han tok bilder av naturen for privat bruk.

Mens tingretten mente han burde løslates fordi han ikke hadde fotografert viktig infrastruktur, mente Gulating lagmannsrett at handlingen var så alvorlig at han han burde fengsles.

