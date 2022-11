Aktoratet mener ett eneste DNA-funn skal felle Tengs-tiltalt

Rettssalen i Haugaland og Sunnhordland tingrett var preget av en fortettet stemning før retten ble satt i den 27 år gamle drapssaken mandag morgen.

– Ikke skyldig, svarte 52-åringen da tingrettsdommer Arne Vikse spurte hvordan den han stilte seg til tiltalen.

Den tiltalte satte seg ned uten å se mot de fulle tilhørerbenkene i rettssalen. Han var iført grå hettegenser og mørke turbukser, og uten vise å vise tegn til om situasjonen preget ham, trakk han seg litt tilbake fra bordkanten og vendte seg mot dommerbordet med armene i kors. Slik ble han sittende gjennom hele dagen.

Foreldrene til Birgitte Tengs satt med sine bistandsadvokater inne salen da retten ble satt om morgenen. Ifølge advokat John Christian Elden forlot de rettslokalet før aktoratet startet gjennomgangen av hvordan datteren var blitt drept på den avsidesliggende grusveien Gamle Sundsvei øst for Kopervik på Karmøy natt til 6. mai 1995.

Åtte uker

Det er satt av åtte uker til rettssaken. Hele første rettsdag var avsatt til påtalemyndighetens innledningsforedrag. Tirsdag skal forsvarerne kommentere aktors argumenter.

Siden september i fjor har 52-åringen sittet i varetekt. Før det hadde politiet drevet omfattende hemmelig etterforskning mot ham etter at politiets Cold Case-gruppe tok opp igjen etterforskningen i 2016.

Drapet på Birgitte Tengs er aldri oppklart. Først ble den jevngamle fetteren hennes dømt som skyldig, men han ble frikjent i 1998. Selv om han ble dømt erstatningspliktig som sannsynlig drapsmann, en dom han sist fredag endelig ble frikjent for, er aldri noen stilt til ansvar for drapet.

DNA i blod

Etter pågripelsen av 52-åringen i fjor ble det kjent at den nye siktede manglet alibi for drapsnatta 6. mai 1995, at han tidligere hadde vært omtalt som en såkalt moduskandidat – og at de hadde sikret ett DNA-spor som klaffet med hans DNA-profil.

Konstituert statsadvokat Thale Thomseth forklarte retten hvordan et DNA-spor fra den tiltalte var blitt funnet i en flekk av Birgitte Tengs eget blod som var avsatt høyt oppe på strømpebuksen hennes.

– Vi har ikke klart å fastslå hva slags materiale DNA-materialet består av. Det er testet for sæd, men uten utslag. Det er enten spytt eller epitelceller, sa Thomseth i retten.

– Påtalemyndigheten vil anføre at DNAet stammer fra drapshandlingen, sa hun til dommerne.

Grundig

Den 17 år gamle jenta ble funnet drept med omfattende hodeskader. Hun var blitt slept 44 meter ut av veien og gjemt bak noen busker. Det ble funnet spor av at hun hadde vært utsatt for et seksuelt overgrep.

Jenta hadde blod på hendene og i det fant etterforskerne flere hårstrå. Disse er testet, men uten at det har styrket mistanken mot den tiltalte eller mot noen andre.

Aktoratet brukte mandag mye tid på å forklare til dels kompliserte DNA-undersøkelser. Under den kommende rettssaken skal mange dager brukes til dette ene beviset. Fra da drapet ble begått i 1995 og fram til i dag har teknologien og metodene for å påvise biologiske spor gjennomgått en massiv utvikling. Påtalemyndigheten har brukt anerkjente utenlandske laboratorier for å dobbeltsjekke.

– Det er flere internasjonale eksperter som skal forklare seg, sa Thomseth om DNA-bevisene mot den tiltalte mannen.

Mutasjon

Statsadvokaten redegjorde for hvordan DNA-spor kan forurenses eller påvirkes. På samme måte forklarte hun hvilken utvikling DNA-metodene har gjennomgått på mer enn 20 år. Beviset påtalemyndigheten nå mener låser 52-åringen til drapet, kunne ikke vært funnet før.

Det ørlille beviset inneholder DNA med et Y-kromosom. Y-kromosomet arves ned fra far til sønn. En Y-profil kan vanligvis kun brukes for å utelukke noen, og ikke som en bekreftelse. Unntaket er ifølge aktoren når det oppstår en mutasjon.

– Det er påvist en mutasjon som viser at tiltalte har en ulik Y-profil fra sin far og sine brødre, sa aktor.

Hvordan?

40 familiemedlemmer er testet og sammenlignet med 52-åringens profil. Mutasjonen hans DNA har deles ikke av noen andre.

Statsadvokaten var klar på hvilke svar de fem dommerne som skal avgjøre saken må stille seg.

– Retten må vurdere om tiltaltes DNA har havnet på strømpebuksen før, under eller etter drapshandlingen. Er det en realistisk mulighet at Birgitte fikk tiltaltes DNA på seg før drapet eller er det muligheter for at DNA fra tiltalte kan ha kommet i kontakt med strømpebuksen etterpå, sa Thomseth.









