Aktor i Tengs-saken: Drapet var seksuelt motivert

– Vi har jo ikke gått så mye inn på motiv i dag, men det jeg kan si, er som jeg sa i innledningsforedraget, at vi mener avdøde ble utsatt for et seksuelt overgrep, sa Thomseth til pressen etter at første rettsdag er over.

– Og da mener vi også at drapet er seksuelt motivert, sier hun.

I innledningsforedraget sa Thomseth at den 52 år gamle mannen som er tiltalt for drapet, fungerte nærmest som en privatsjåfør for tenåringsjenter på den tiden da Tengs ble drept.

– Flere av disse har forklart at de har opplevd seksuelle tilnærmelser fra ham, sa Thomseth, som også trakk fram 52-åringens straffehistorikk – som består av blant annet vold og seksualforbrytelser.

Flere tenåringsjenter som på 90-tallet haiket med mannen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs, har forklart at han kom med seksuelle tilnærmelser mot dem.

– Mye av tiltaltes liv ble brukt på å kjøre rundt på Karmøy. I perioder fungerte han nærmest som en privatsjåfør for tenåringsjenter. Flere av disse har forklart at de har opplevd seksuelle tilnærmelser fra ham, sa aktor Thale Thomseth da rundet av påtalemyndighetens innledningsforedrag i rettssaken om drapet på Birgitte Tengs.

Hun sa at kjøringen rundt på Karmøy var særlig fremtredende våren 1995, da Birgitte Tengs ble drept, og at tiltalte hadde god kjennskap til veiene i området, blant annet Gamle Sundsvei.

Thomseth trakk også fram mannens straffehistorikk. Det første straffbare tilfellet skjedde i 1986 da tiltalte var 15 år, da han slo en tilfeldig dame gjentatte ganger i hodet med en sykkelpumpe. Tiltalte innrømte forholdet til politiet, men saken ble senere henlagt på grunn av foreldelse.

I alt er mannen domfelt sju ganger. Forholdene omfatter vold, vinning og seksualforbrytelser, blant annet flere tilfeller av blotting. Han er også dømt for å ha brutt seg inn hos kvinner der han har stjålet kvinneklær, og for å ha overfalt sin psykolog ved å stramme en snor rundt halsen hennes til den røk.

Ved to av anledningene han ble dømt til fengsel ble han også dømt til sikring, som var en tidsubestemt straff som var forløperen til forvaring.

