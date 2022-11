Helsebyråd Robert Steen stiller til valg for første gang

Steen har vært byråd i Oslo de siste sju årene. Han var finansbyråd fra 2015 til 2019 og deretter helsebyråd fra 2019 og fram til nå. Men ingen av gangene har han stått på bystyrelista, skriver Avisa Oslo.

I et Facebook-innlegg skriver Steen at han bestemte seg for å stille til valg fredag, da han var på besøk på Rustad skole der han selv gikk på barneskolen.

– De spurte meg hvorfor jeg var politiker, og jeg fortalte om kampen mot ulikhet, skriver Steen, som er sønn av tidligere Ap-leder Reiulf Steen.

Nominasjonskomiteen i Oslo Arbeiderparti legger fram sitt første forslag på høring til bydelslagene 16. november.

