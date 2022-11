Det melder avisen Dagen.

Bakteppe for navnebyttet er for bedre å kommunisere med velgerne den politiske retningen partiet er fundert på, skriver de i en pressemelding.

– Politikken vår er den samme, men vi er sikre på at vi nå vil få et større nedslagsfelt. Etter at Høyre forlot sin konservative forankring, har vi fått et konservativt vakuum i Norge. Dette ønsker vi å fylle, sier nestleder Thomas Moltu til avisen.

