Mann dømt til tre års fengsel for bedrageri av koronamidler

Totalt er mannen dømt for heleri og hvitvasking av utbytte av straffbare handlinger med over 7,3 millioner kroner, samt dokumentforfalskning, opplyser Økokrim.

Oslo tingrett anså det som skjerpende at 2,9 millioner kroner stammet fra lønnskompensasjonsordningen, som skulle komme næringslivet til gode under koronapandemien.

Mannen får også inndratt blant annet kryptovaluta som i dag er verdt om lag 4 millioner kroner. Kryptovalutaen er utbytte av straffbare handlinger og ble beslaglagt av Økokrim hos en utenlandsk vekslingstjeneste for kryptovaluta, heter det i en pressemelding.

I dommen fra Oslo tingrett fremheves det at «midlene er overført gjennom flere finansinstitusjoner, mange kontoer, ulike kryptovekslere, i en mengde transaksjoner. Opplegget synes rigget for å hindre transparens og oppdagelse, og har vanskeliggjort avdekkingen av forholdene».

– Denne saken er et eksempel på at transaksjoner i kryptovaluta kan spores av politi- og påtalemyndighet og beslaglegges og inndras, til tross for at kryptovaluta er desentralisert og kan oppbevares på anonyme adresser, sier politiadvokat Linn Elise Gjems-Onstad.

Dommen er ikke rettskraftig.

