Lagmannsretten frifinner fetteren for Tengs-erstatningen – «har tungt behov for å bli renvasket»

– Dommen i erstatningssaken som utpeker ham som drapsmann, kan ikke bli stående, skriver førstelagmann Dag Bugge Nordén i dommen fra Agder lagmannsrett.

Saken som nå har fått sin avklaring, har lenge vært en juridisk nøtt for rettsvesenet. Fetteren ble i sin tid først dømt i tingretten, men siden frikjent i lagmannsretten for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

Han ble imidlertid kjent erstatningspliktig for drapet på kusinen i den sivile straffesaken og dømt til å betale foreldrene til Birgitte Tengs 100.000 kroner. Beløpet ble utbetalt til foreldrene fra staten, og kravet mot fetteren ble senere ettergitt, men dommen ble stående.

Nå er fetteren frikjent for dette erstatningskravet og for konklusjonen om at han måtte være den sannsynlig drapsmannen til kusinen.

Veier tungt

Siden saken ble foreldet, fantes ingen åpenbare veier gjennom lovverket for at saken kunne bli gjenopptatt. Etter at en 52 år gammel mann nå er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs, har fetterens advokat Arvid Sjødin arbeidet for å få saken gjenopptatt.

Agder lagmannsrett har gjennomført en rettslig prosess som altså har konkludert med at den åpenbart uriktige dommen mot fetteren ikke kan bli stående, til tross for begrensningene i lovverket.

– Når situasjonen nå er at man i praksis kan se bort fra at han har begått drapet, og en annen person er tiltalt for handlingen, finner lagmannsretten at hensynet til hans behov for å bli renvasket veier så tungt at det ville stride mot hans rett til effektivt nasjonalt rettsmiddel mot krenkelsen å avvise begjæringen om gjenåpning med den begrunnelse at fristen i tvistemålsloven er utløpt, skriver dommeren.

Ingen motpart

Fetteren har ikke hatt noen motpart i det høyst spesielle saken. I utgangspunktet var det foreldrene til Birgitte Tengs som ble tilkjent den sivile erstatningen, men da staten betalte dem summen på 100.000 kroner, overtok i realiteten det offentlige som motpart. Da saken ble foreldet, mistet alle de involverte såkalt rettslig interesse i forholdet, noe som er en forutsetning for å være involvert i et søksmål.

Dermed befant hele saken seg i et lovmessig tomrom.

Da saken ble tatt opp til ny behandling i høst, nektet staten å bli tatt inn som part. I stedet har foreldrene til Birgitte Tengs, via sine bistandsadvokater John Christian Elden og Erik Lea, møtt som motpart ettersom de ikke hadde motsatt seg å være motparter ved en eventuell gjenopptakelse.

– Fetteren har vunnet saken og ville etter hovedregelen i tvisteloven hatt krav på full erstatning for sine sakskostnader. Det er imidlertid ingen motpart som erstatningskravet kan rettes mot. Lagmannsretten går ut fra sakskostnadene vil bli dekket av det offentlige, skriver lagmannsretten.

