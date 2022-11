Død mann funnet utendørs i Verdal – stor politiinnsats i hele natt

Av André Lorentsen/NTB

Avdøde, en voksen mann, ble funnet rundt klokken 22.35 og politiet fikk melding om saken like etter. Dødsfallet karakteriseres rutinemessig som mistenkelig.

– Vi har iverksatt etterforskning i saken og har flere hypoteser. En av dem er at han er utsatt for noe kriminelt, sa operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til NTB rett før midnatt torsdag kveld.

Fredag morgen ønsker hun ikke å si noe om denne hypotesen er styrket eller svekket.

– Det får bli opp til etterforskningsledelsen senere i dag å si noe mer om saken.

Hun bekrefter at avdøde er en mann og at han ikke er veldig gammel.

– Han er identifisert og det dreier seg om en voksen, men relativt ung mann, sier Johnsen.

Kriminalteknikere fra Trøndelag politidistrikt var ved midnattstider natt til fredag på plass ved funnstedet. Mannen ble funnet like i nærheten av et bolighus, men ikke boligen der avdøde var bosatt.

Trønder-Avisa rapporterer at det er store politiressurser på adressen, og at et større område ved en parkeringsplass er sperret av. Politiet har også gjennomført en rundspørring i nabolaget.

Torstein Hansen, politiets innsatsleder på stedet, sier at de fikk melding om funnet i Verdal sentrum fra en privatperson.

– Det er viktig for oss å gå bredt ut og gjøre grundige undersøkelser i saken, sier Hansen, som opplyser at politiet har betydelige ressurser i arbeid natt til fredag.

