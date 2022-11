19-åring siktet for al-Qaida-støtte fengslet i fire uker

Onsdag denne uka ble han løslatt av Oslo tingrett. PST anket avgjørelsen, og Borgarting lagmannsrett avgjorde torsdag at han kan varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøkskontroll.

Lagmannsretten kan ikke se at slik kontroll er et uforholdsmessig inngrep, med hensyn til siktelsens alvorlige karakter og faren for bevisforspillelse, heter det i kjennelsen.

19-åringen ble pågrepet 31. mai og har sittet varetektsfengslet siden da. Samtidig ble hans da 22 år gamle bror pågrepet i Bulgaria og begjært utlevert. Begge brødrene er norske statsborgere.

Ifølge domstolen tar påtalemyndigheten sikte på at saken kommer opp for retten i mai/juni neste år, og at fengsling vil bli begjært fram til dette.

Siden lagmannsretten ikke har vurdert om det foreligger unndragelsesfare, vil spørsmålet om fengsling fram til da først være aktuelt dersom det blir begjært. Ifølge retten innebærer ikke en slik fengsling noen fare for oversoning.

Siktede må påregne en betydelig fengselsstraff dersom han dømmes i samsvar med siktelsen, og mistankegrunnlaget er styrket i løpet av etterforskningen, heter det videre i kjennelsen.

