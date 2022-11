Telenor-kunder sliter med å ringe – selskapet jobber med å få oversikt

Saken oppdateres

– Vi er i ferd med å få oversikt over omfanget, men noen av kundene våre opplever nå sporadiske problemer med samtaler på mobil, sier kommunikasjonssjef Anders Krokan i Telenor til Dagsavisen.

Dagsavisen snakker med Krokan i 12:20-tida torsdag. Han opplyser at selskapet jobber med å få oversikt over hvor omfattende problemene er, og at fagfolk jobber med løse situasjonen.

– Vi håper det skal komme opp igjen så fort som mulig, sier Krokan, som understreker at det er snakk om sporadiske problemer.

Noen av våre kunder opplever sporadiske problemer med samtaler på mobil. Det jobbes med å løse situasjonen. Vi beklager til de som er berørt. — Telenor Norge (@TelenorNorge) November 3, 2022

Krokan sier til VG at data og andre tjenester fungerer som det skal. Man kan derfor prøve alternative måter å ringe på. Krokan sier det er ingen indikasjoner på at dette skyldes noen form for angrep.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom, har varslet statsforvalteren i Vestland om at feilen gjelder i hele landet, skriver NRK.

– Det vil si at samtaler 4G/5G blir brutt eller ikke koblet opp. Det jobbes med feilretting, men det er foreløpig ikke gitt noe estimat for rettetidspunkt, skriver statsforvalteren i en melding.

