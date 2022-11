Statnett utbetaler 5,9 milliarder ekstra til strømselskapene for å holde nettleien nede

Nettselskapene har høye kostnader på grunn av de høye kraftprisene.

Kostnadene til å dekke strømmen som går tapt i kraftnettet, har ført til store utgifter for strømselskapene, og strømselskaper har varslet at nettleien ligger an til å øke på grunn av dette. Derfor vedtok regjeringen nylig en ekstraordinær forskrift som gjør det mulig for Statnett å bruke deler av disse inntektene til å delvis dekke disse kostnadene.

I en pressemelding skriver bransjeorganisasjonen Energi Norge at de er svært glade for økningen.

– Det er bra at RME og regjeringen har klart å finne en løsning raskt, slik at strømkunder i høyprisområder slipper en dobbel smell på fakturaen, sier direktør for nett og kraftsystemer i Energi Norge Kristin H. Lind.

Saken fortsetter under videoen

Statnett har tidligere fastsatt forbrukstariffen til null og at energileddet skal ha en makspris på 25 øre kilowattimen ut 2023. Sammen med den nye forskriften bidrar dette til at opp mot 16 milliarder kroner av Statnetts ekstraordinære inntekter bidrar til å holde nettleien nede for norske strømkunder, ifølge en pressemelding fra Statnett.

Den nye forskriften skal gjelde ut 2023, og regjeringen har tidligere vedtatt en tilsvarende forskrift for 2022.

[ Analytiker tror strømprisen snart skyter i været ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ – Regjeringen må ha hatt en dårlig dag på jobben da de foreslo dette ]