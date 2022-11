Flyr tapte 453 millioner kroner i tredje kvartal

Store deler av tapet skyldes valutatap knyttet til avtaler i amerikanske dollar, kommer det fram av en børsmelding fra selskapet torsdag.

Der meldes det også om et tap på driften (ebit) på 231,7 millioner kroner og en omsetning på 610,4 millioner.

Nå varsler flyselskapet at de vil forsøke å hente inn 430 millioner kroner i en emisjon.

Flyr opplyser at de tar grep for å redusere pengebruken gjennom vintersesongen, blant annet gjennom å begrense innenlandsrutene til et minimum. Selskapet permitterer også rundt 50 prosent av arbeidsstyrken.

I meldingen skriver selskapet at de venter at nedgangen i folks kjøpekraft vil føre til lavere etterspørsel. I tillegg påvirkes selskapet av fortsatt høye priser på flydrivstoff.

Planen er fortsatt at selskapet vil gradvis øke rutetilbudet igjen fram mot våren og sommeren 2023.

– Ved å implementere disse grepene er vi godt posisjonert til å trappe opp med full styrke for den kommende våren og sommeren, sier styreleder Erik G. Braathen i Flyr i børsmeldingen.

