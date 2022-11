Fagforbundet trapper opp barnehagestreiken

Opptrappingen skjer i tillegg til Utdanningsforbundet og Deltas opptrapping, som torsdag kunngjorde at de tar ut nærmere 300 medlemmer onsdag.

– Vi vet at streiken rammer foreldre og barn hardt. Det må PBL ta ansvaret for. Kravet til de ansatte om en pensjon på linje med kommunale barnehager er både rimelig og rettferdig, sier Fagforbundets leder Mette Nord i en pressemelding.

Kjernen av konflten handler om pensjon. De barnehageansatte krever at alle som er født etter 1968, skal meldes inn i den såkalte Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AF) til LO/NHO, som erstatter den gamle AFP-ordningen fra neste år. Ordningen sikrer et varig pensjonspåslag livet ut.

