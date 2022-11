Eduardo «Doddo» Andersen blir Bergens nye kulturbyråd

– Jeg ble litt månebedotten da Rune Bakervik ringte meg for noen dager siden og antydet dette her. Jeg har alltid vært politisk engasjert, men ikke politisk aktiv. Så jeg fikk et lite sjokk, sier Bergens ferske kulturbyråd Eduardo Andersen til Bergensavisen (BA).

– Er det noe Bergen trenger nå, er det en mann som Doddo, sier byrådsleder Rune Bakervik til Bergens Tidende (BT).

Han påpeker at Andersen har flere tiårs erfaring fra kulturlivet og har jobbet med bosetting og ivaretaking av mindreårige asylsøkere.

Dermed er Doddo ferdig i BTs podkast «Ballspark», opplyser sportsleder Øystein Vik i BT.

– Han kan ikke ha de to rollene på én gang. Sånn må det være. Doddo har vært et unikum for «Ballspark» med sitt humør, engasjement og sin kunnskap. Det blir ikke lett å erstatte ham, sier Vik.

Det nye byrådet består ellers av Per Arne Larsen (V) som finansbyråd, Line Berggren Jakobsen (Ap) som byråd for barnevern og sosiale tjenester, Ingrid Nergård Fjeldstad (V) for klima, miljø og byutvikling, Linn Katrin Pilskog (Ap) for barnehage, skole og idrett og Ruth Grung (Ap) for helse og omsorg.

[ Forsker om skjerpet beredskap: – Ganske dramatisk ]

[ Nytt byråd på plass i Bergen: – Et alvorlig bakteppe ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen