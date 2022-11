Drapsdømte Makaveli Lindén overleveres til Belgia 14. november

Høsten 2020 ble svenske Lindén dømt i Oslo tingrett til tvungent psykisk helsevern for drapet på Heikki Paltto (24) på Majorstuen i Oslo 15. oktober 2018. Han er også siktet i Belgia for å ha drept 58 år gamle Johanna Jostameling og for å ha ranet en mann i landet.

Sommeren 2019 begjærte belgiske myndigheter Lindén overlevert for å stille ham for retten. Oslo tingrett besluttet i mai å overlevere Lindén til Belgia.

– Det har vært en lang prosess. Avtalen med Belgia er at han lånes ut til dem og at han kommer tilbake til Norge når det foreligger en rettskraftig dom i den andre saken, sier politiadvokat Christian Hatlo til TV 2.

Etter drapet på Heikki Paltto flyktet Lindén gjennom Europa. Han ble pågrepet i Dijon i Frankrike 23. oktober, åtte dager etter drapet på Paltto.

Lindén samtykket til overleveringen, ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett fra mai.

Et vilkår for overleveringen til Belgia er at Lindén skal få tilsvarende behandling i Belgia som han har fått i Norge. Politiet i Norge vet ikke om det er tatt ut tiltale mot ham eller om det er planlagt når rettssaken vil skje. Det er derfor uklart hvor lenge han blir værende.

