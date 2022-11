Boligprisene falt med 1,9 prosent i oktober

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.328.496 kroner ved utgangen av oktober.

– Boligprisene fortsetter den svake utviklingen fra september og falt ytterligere med 1,9 prosent i oktober. Prisfallet skyldes i hovedsak at renten er blitt satt kraftig opp gjennom året, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, i en pressemelding.

Eiendom Norge mener renten har blitt hevet for mye.

– Følger Norges Bank rentebanen vil husholdningenes renteutgifter ha om lag doblet seg gjennom 2022. Utviklingen i september og oktober illustrerer hvor rentesensitivt det norske boligmarkedet er, og vi vil anmode Norges Bank om å gå mer forsiktig fram heretter, sier Lauridsen.

Saken fortsetter under videoen

Likevel er ikke bransjeorganisasjonen bekymret for salgstallene.

– Sammenlignet med tidligere år går det fortsatt raskt å selge en bolig i alle deler av landet, sier han.

I oktober ble det solgt 7.973 boliger i Norge, noe som er 8,2 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021. Så langt i år er det solgt 81.062 boliger i Norge. Det er 9,3 prosent færre enn i samme periode i fjor.

– Omsetningen i boligmarkedet er nå tilbake på pre-pandemiske nivåer. Vi venter at totalomsetningen i boligmarkedet i Norge i 2022 vil ende på nivå med 2019. Nå som pandemien er over, kan det konstateres at pandemien utløste ekstra mye flytting i Norge, sier Lauridsen.

[ Andreas opplevde at banken satte renten altfor høyt ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Rentehevingen: Så mye dyrere blir boliglånet ]