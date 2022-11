Ny kontakt i barnehagestreiken – PBL håper det kan legge til rette for nye forhandlinger

Streiken er godt inne i sin tredje uke. Over 2.400 ansatte i private barnehager er i streik.

Det har ikke vært reelle forhandlinger torsdag, men PBL anser kontakten som et steg i riktig retning.

Streiken blir trappet opp fra neste onsdag. Nærmere 300 nye medlemmer går ut i streik, melder Utdanningsforbundet.

Opptrappingen skjer fra og med neste onsdag, og det er hovedsakelig barnehagelærere i Bergen som tas ut.

Streiken har snart vart i tre uker, og fra før er 1.200 av utdanningsforbundets medlemmer i Private Barnehagers Landsforbund ut i streik.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal sier i en pressemelding at han har stor forståelse for at mange av dem som er rammet, synes dette er krevende.

– Dette er en svært vanskelig situasjon for mange. Streiken skaper krevende hverdager for foreldre og barn. Da jeg var på streikedemonstrasjon foran Stortinget i går, var det ei lita jente som sto med et skilt hvor det sto at «Jeg vil gå tilbake til barnehagen». Slikt gjør inntrykk, og barnehagelærerne gir også tydelig uttrykk for at de ønsker seg tilbake til jobb for å være sammen med barna, sier Handal.

– Samtidig er dette en veldig viktig streik, som PBL må ta ansvaret for. Over åtte av ti støtter streiken, og støtten er faktisk størst blant dem som har barn i barnehagene. Det håper jeg PBL tar til seg snarest mulig, sier Handal.

Fagforeningen Delta trapper også opp streiken neste onsdag. Da tar de ut 37 medlemmer som jobber i tre barnehager i Bergen, Askøy og Øygarden. 90 Delta-medlemmer i 13 barnehager være i streik fra onsdag.

