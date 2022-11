Vil ha utslippskutt for alle nybygg: – Norge bør følge EU

– De oppdaterte klimakravene for nybygg, som regjeringen kom med i sommer, henger ikke med i tida. De er ekstremt passive, sier Venstres Alfred Bjørlo.

Han er én av tre Venstre-politikere som står bak et forslag til nye endringer i byggteknisk forskrift – regelboka for hvordan hus skal bygges. I begynnelsen av desember skal Stortinget stemme over forslaget.

Vil ha krav fra 2024

Som Dagsavisen nylig skrev, har det siden 1. juli vært krav om at det skal utarbeides klimaregnskap for materialene som brukes, ved oppføring av boligblokker og yrkesbygg.

Men regjeringen har ikke satt noen grense for hvor store klimautslippene kan være, til tross for at byggenæringen årlig står for 15 prosent av de norske utslippene av klimagasser.

Forslaget som Venstre har fremmet, innebærer derimot et så langt udefinert maksimalkrav til klimagassutslipp for alle typer nybygg, og det med virkning senest fra 1. januar 2024. Venstre vil deretter gradvis skjerpe disse kravene fram mot 2030.

«Klimaendringene er vår tids største og viktigste utfordring. Skal skadevirkningene av klimaendringer avgrenses, krever det omfattende tiltak for å kutte klimautslipp raskest mulig på alle samfunnsområder», skriver Bjørlo og hans partifeller Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om bakgrunnen for forslaget.

– Det blir spennende når forslaget skal behandles. Jeg vil tippe at vårt forslag får støtte av partier fra både venstre- og høyresiden i politikken, sier Bjørlo.

Store EU-ambisjoner

– Siden vi fremmet forslaget har det også skjedd ting i EU, fortsetter Bjørlo.

Han tror det EU vil gjøre, kan være med på å overbevise partier på Stortinget om å stemme med Venstre.

Energiministermøtet i EU har nemlig vedtatt at alle nye offentlig eide bygg i EU skal være utslippsfrie fra 2028. For alle nybygg gjelder de samme reglene fra 2030, ifølge Stortingets EU/EØS-nytt.

Her går det også fram at for eksisterende bygg er EU-landene enige om å innføre strengere minimumsstandarder for energibruk, for å få i gang omfattende renovering av eksisterende bygningsmasse.

– Venstre mener Norge bør følge EU her, og implementere de samme kravene til bygg, sier Bjørlo.

– Det er også kolossalt viktig med rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

– Vi må dessuten sikre at vi som et minimum når målet om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030, som Stortinget vedtok allerede i 2015, tilføyer Bjørlo.

Ser kuttmuligheter

Katharina Th. Bramslev, som er daglig leder i Grønn Byggallianse, mener det er fullt mulig med lavere klimautslipp når det bygges nye hus.

– Vi har nok erfaring og tallmateriale som underbygger at det kan stilles et krav om å bygge med 20 prosent reduserte klimagassutslipp fra materialer, uten økt kostnad i forhold til vanlig praksis i dag, uttalte Bramslev til Dagsavisen nylig.

I dag er det fritt fram når det gjelder bruk av byggematerialer. I det gjeldende regelverket stilles det ingen krav til hvilke typer materialer som kan benyttes, ifølge Direktoratet for byggkvalitet.

I likhet med Venstre er heller ikke Byggenæringens Landsforening (BNL) fornøyd med dagens regelverk, som Dagsavisen nylig skrev.

– Det er helt klart at bransjen selv ønsker strengere krav, konstaterer Bjørlo.

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er likevel imot noe slikt, går det fram av et skriftlig innspill til Stortinget før behandlingen av Venstres forslag.

NBBL mener at en skjerping av regelverket innen 1. januar 2024 «vil medføre kostnadsøkninger, som igjen vil få konsekvenser i form av redusert boligbygging og økte boligpriser».

