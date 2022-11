Innenriks Store problemer for flere banker DNB, Sparebank 1 og Vipps har problemer onsdag ettermiddag. Flere nettbankløsninger er nede. – Det er driftsproblemer med nettbank og mobilbank som gjør at det er utilgjengelig for øyeblikket, sier kommunikasjonsdirektør Christine Meling Christensen i Sparebank 1 til VG. DNB opplyser at det er problemer med overføring på mobil, betaling av regninger på mobil samt innlogging, betalinger og overføringer i nettbanken. De sier problemet ligger hos underleverandøren Tietoevry. – De opplever tekniske problemer. Dette påvirker tjenester hos flere banker, sier kommunikasjonsrådgiver Lukas Loeb i DNB til avisen. – Tietoevry har identifisert feilen, og arbeider med å utbedre den. Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder, sier Loeb. Pressekontakt Geir Remman i Tietoevry bekrefter overfor VG at de har en teknisk feil som påvirker flere av de største nettbanekne og hindrer kunden ei å logge seg på. – Når det gjelder kortsystemer så fungerer betaling på reserveløsninger. Vi har satt alle nødvendige ressurser på å løse feilen. Vi beklager de ulempene dette har for berørte banker og deres kunder, sier Remman. Også Vipps er rammet av feilen og sier at rundt 60 prosent ikke får gjennomført vennebetalinger. – Man kan fortsatt vipse fra kort, men det tar et par dager før overføringen går igjennom, sier kommunikasjonssjef Caroline Lunde. Hun sier selskapet jobber med saken og håper alt er på stell så fort som mulig. Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

