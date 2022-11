Mann dømt til åtte og et halvt års fengsel for familievold

Ifølge dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett har mannen utsatt sin kone for brutal psykisk og fysisk mishandling over mange år. Også barna i familien har opplevd vold og mishandling. Ett av barna ble i tillegg utsatt for seksuelle overgrep av faren, skriver Romerikes Blad.

– Oppsummert er det etter rettens syn snakk om en svært alvorlig sak med langvarig og omfattende mishandling av hustru og flere barn, heter det i dommen.

I retten benektet tiltalte kategorisk at han har vært voldelig, truende, kontrollerende eller på annen måte opptrådt krenkende. Mannen hevder seg utsatt for et komplott av ekskona. Tingretten festet ikke lit til mannens forklaring.

– Påtalemyndigheten er tilfreds med at tingretten deler vår vurdering av både de faktiske forhold og bevisene i saken, sier politiadvokat Jeanette Svendsen.

Tiltaltes forsvarer, advokat Espen Wangberg, sier dommen er anket.

Siden i fjor har den nå dømte mannen byttet forsvarer 14 ganger, ifølge Romerikes Blad.

