Få tror på politikernes klimamål

I Parisavtalen har Norge nå lovet at utslippene i 2030 skal være 50-55 prosent lavere enn de var i 1990. Utslippene i dag er omtrent på samme nivå som tidlig på 1990-tallet, skriver Aftenposten.

En undersøkelse Opinion har gjort for Norges Røde Kors viser at folk flest ikke tror på politikernes målsetting. Bare 15 prosent av 1.260 spurte tror Norge vil klare målet om 55 prosents kutt de neste åtte årene – 64 prosent svarer nei på spørsmålet. Bare 15 prosent tror Norge vil bli karbonnøytrale innen 2050.

Avtroppende generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors mener undersøkelsen viser en dyp tillitskrise mellom folk og politikerne.

– Tallene viser at vi ikke har klart å få til en ærlig samtale om hva som må til av omlegginger for å nå et så ambisiøst mål. Norges politikere har vært feige og har ikke hatt nødvendig selvtillit, sier han.

[ Klimamøte i skyggen av krig og ekstremvær – fattige land med nye krav ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen