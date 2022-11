– Dette er utrolig trist lesning, sier Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson i Frp, til Dagsavisen.

Han viser til intervjuet med generalsekretær Lasse Heimdal i Kirkens SOS, der han forteller at de ringes ned av fortvilte eldre som sier de ikke vil leve lenger.

– Det er trist, skremmende og tankevekkende at mange mennesker – som burde glede seg til å gå inn i en god fase av livet – i stedet opplever ensomhet og tomhet, og at samfunnet ikke har bruk for dem lenger, sa Heimdal til Dagsavisen.

Etterlyser debatt om eldre

Heimdal mener vi som samfunn må ta et oppgjør med hvordan vi ser på eldre mennesker – en oppfordring Hoksrud fullt og helt støtter oppunder.

– Det er på høy tid å ta den debatten. Eldre blir stigmatisert – «nå kommer eldrebølgen», «nå kommer problemene». Men mange eldre er en fantastisk ressurs. Hvorfor ser man ikke mer på alt det positive som de kan bidra med, spør Hoksrud.

---

Trenger du noen å snakke med?

Her kan du få hjelp:

Kirkens SOS: 22 40 00 40 eller chat: soschat.no

Røde Kors: 800 33 321 eller chat: korspaahalsen.rodekors.no

Mental Helse: 11 61 23 eller chat: sidetmedord.no

---

På en måned har Kirkens SOS mottatt anslagsvis 400 henvendelser fra godt voksne mennesker som sliter med selvmordstanker. Særlig mennesker fra 60 år – og eldre – tar kontakt, ifølge Heimdal.

Vi må som samfunn ta et oppgjør med hvordan vi ser på eldre mennesker, mener Lasse Heimdal, generalsekretær i Kirkens SOS. (Kirkens SOS)

Bård Hoksrud viser til at dette er en tid i livet der mange blir pensjonister, mister personen de har delt livet med, og der flere heller ikke har så stort kontaktnett.

– Det kan bli en utfordring. Sånne som meg, politikere og folk som allerede er engasjert i frivilligheten, kan finne på å si: «hei, her er jeg!», men veldig mange tar ikke kontakt med kommunen for å høre om de kan bidra med noe.

Jeg har selv møtt mennesker på sykehjem som håper at de skal dø. — Bård Hoksrud (Frp)

Derfor burde hver eneste kommune ha noen som huker tak i pensjonistene, og spør dem om det er noe de vil bidra til – tilby noe meningsfullt de kan bruke dagene på, sier Hoksrud.

– Det behøver ikke nødvendigvis være å sitte på et sykehjem, og prate med eldre, men for eksempel hjelpe unge som sliter med livet sitt. Tenk på hva det vil gjøre for selvfølelsen, når man vet at man kan utgjøre en forskjell.

Det kan føre til de som ellers ville forblitt ensomme, blir aktive, og føler at de blir en del av noe, mener Hoksrud.

– Så alt handler ikke om de store pengene, en del handler om å se mennesker og se hvordan vi kan bruke ressursene deres.

Eldre på sykehjem

I intervjuet med Dagsavisen sa Heimdal i Kirkens SOS at han også er bekymret for den psykiske helsen til de aller eldste, at han er skremt av den livskvaliteten menneskene som bor der, blir tilbudt – og at flere eldre føler seg som en belastning for familien og samfunnet.

Hoksrud har lignende erfaringer fra sine mange besøk på norske sykehjem.

– Jeg har selv møtt mennesker på sykehjem som håper at de skal dø. Mange bor på enkeltrom som er gjort om til dobbeltrom, med et skjermbrett imellom. Husker spesielt en dame på Vestlandet. Personen hun bodde på rom med, var urolig om natta, som gjorde at hun følte seg både utrygg og til bry.

– Og sånn tror jeg dessverre det er for ganske mange.

– Hvorfor ser man ikke mer på alt det positive som eldre kan bidra med, spør Bård Hoksrud (Frp). (Beate Oma Dahle/NTB)

Hoksrud sier det er bra at Heimdal i Kirkens SOS sier ifra, men at både politikere og samfunnet for øvrig nå må følge opp.

– Vi må ta debatten om respekt og verdighet – det å se på eldre som de flotte og ressurssterke menneskene de er. Så må vi også sørge for å bevilge mer penger for å gi dem et bedre tilbud, sier Hoksrud.

Kutt i statsbudsjettet

For noe handler nemlig likevel om penger, mener Hoksrud. Han viser til at regjeringen i forslaget til statsbudsjett:

legger ned eldreombudet

fjerner øremerkingen av penger til akutt-tjenester som Kirkens SOS og Mental Helse

fjerner tilskuddet til bygging av nye sykehjem og omsorgsboliger

– Det bekymrer meg at man kutter i tilskudd og tiltak som nettopp skal hjelpe eldre, sier Hoksrud.

Ingvild Kjerkol svarer

En rekke ombud og offentlige virksomheter har også ansvar for eldrebefolkningen, uten at det står «eldre» foran navnet, svarer helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en e-post til Dagsavisen.

– Eldre er like mangfoldige som befolkningen ellers, og skal først og fremst få hjelp og støtte ut fra hvordan de har det i livet – ikke bare ut fra alder. Våre prioriteringer og særlige satsinger på helse og omsorg angår og ivaretar også eldre.

– Et eksempel er vår historiske satsing på fastlegeordningen. Eldre og andre som ofte er i kontakt med fastlegen sin, har behov for god og tettere oppfølging over tid. De skal oppleve at legen får bedre tid til dem, sier Kjerkol.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). (Javad Parsa/NTB)

Å gå fra øremerkede midler til søknadsbaserte ordninger, er ikke et signal på hvordan regjeringen vurderer viktigheten av arbeidet til organisasjoner som Kirkens SOS og Mental Helse, understreker statsråden.

– Endringen handler om at vi mener alle bør ha lik tilgang til å søke tilskuddsmidler, og at tilskuddsmidler skal lyses ut og fordeles på grunnlag av åpne søknadsprosesser og kjente tildelingskriterier.

Vi vil og må høre de eldres stemme bedre. — Ingvil Kjerkol

Når det gjelder investeringstilskuddet til nye sykehjem og omsorgsboliger, påpeker Kjerkol at man står i en situasjon der det har vært nødvendig å redusere offentlig byggeaktivitet for å ta ned presset i økonomien.

– Det betyr ikke at vi ikke vil prioritere formålet fremover. Forslaget i statsbudsjettet har ingen innvirkning på utbetalingen av tilskudd til heldøgns omsorgsplasser som allerede er innvilget. Det summerer seg til over 2 milliarder kroner til neste år, sier Kjerkol.

– Eldre skal bli sett og hørt

Kjerkol skriver at det gjør inntrykk å lese om eldre med opplevelser slik Heimdal beskriver i intervjuet med Dagsavisen.

– Eldre innbyggere skal bli sett og hørt som andre innbyggere. Vi vil og må høre de eldres stemme bedre, og i statsbudsjettet setter vi handling bak ord ved å imøtekomme et etterspurt behov fra de eldre selv om å styrke opplæringen av eldrerådene, med 5 millioner kroner.

Arbeidet med aldersvennlig Norge tas videre. — Ingvil Kjerkol

Når andelen eldre øker, skal dette møtes med inkluderende og bærekraftig politikk, skriver Kjerkol. Hun viser til at regjeringen har startet arbeidet med en stortingsmelding om en Bo trygt hjemme-reform.

Her skal tiltak for et inkluderende lokalsamfunn inngå, i tillegg til å bedre boligløsninger og tjenester til de som har behov for det.

– Vi blir et bedre samfunn når alle får delta. Alle de smarte, kloke og morsomme forslagene som har kommet fra eldre selv i innspillsprosessen vi har hatt i år, er gull verdt.

– Arbeidet med aldersvennlig Norge tas videre, her er fokus på å utvikle mer aldersvennlige løsninger og involvere ulike aktører, og bidra til at vi blir flinkere til å ta i bruk ressursene som eldre representerer, sier Kjerkol.

