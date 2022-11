Partiveteran i Rødt trakk seg fra fylkestingsliste

Det skapte sterke reaksjoner i både Rødt og Rød ungdom da det ble kjent at nominasjonskomiteen i Nordland lå an til å sette Skotåm øverst på lista til fylkestingsvalget. Bakgrunnen er at Skotåm er styreleder i selskapet bak omstridte Steigan.no.

Rød Ungdom i Nordland truet med å trekke seg fra valgkampen om Skotåm ble førstekandidat. Partileder Bjørnar Moxnes og partiledelsen ba komiteen om å tenke seg om. Klassekampen erfarte tirsdag at Skotåm ble vraket, men dette avviser han.

Skotåm sier til NRK at han i en epost til nominasjonskomiteen selv har trukket sitt kandidatur.

Saken fortsetter under videoen

– Den mediestormen som ble knyttet til at en bredt forankret nominasjonskomité satte meg på topp, med protester fra Rød ungdom og innsigelse fra partileder Bjørnar Moxnes, gjorde at vi fikk et splittet parti som umulig kunne klare å gå samlet inn i en valgkamp for Rødt og den politikken Rødt sto for, sier han til kanalen.

Skotåm er deleier og styreleder i selskapet Mot Dag AS, som eier nettstedet Steigan.no. Nettstedet har blitt kritisert for gjengivelse av russisk krigspropaganda og konspirasjonsteorier. Skotåm trakk seg i vår fra landsstyret i Rødt etter kritikk for sin rolle i selskapet.

[ Rødts landsstyre tar avstand fra steigan.no ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen