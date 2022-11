Hundrevis av skolebygg har store mangler i ventilasjonsanlegget

En rapport fra Multiconsult viser at hele 14 prosent av skolebyggene, det vil si over 800 bygg, har store eller alvorlige avvik på ventilasjonssystemet, skriver Utdanningsnytt.

Det vil si at de enten mangler fullstendig ventilasjonsanlegg, eller at de har anlegg med stor sannsynlighet for funksjonssvikt og krav til utskifting innen fem år.

Det innebærer at over 13.000 lærere og 110.000 elever hver eneste dag tilbringer time etter time i klasserom med dårlig ventilasjon og dårlig luft.

I tillegg har ytterligere 31 prosent, det vil si over 1.800 bygg, vesentlige avvik og utilfredsstillende tilstand.

I Norge er lærere er blant yrkesgruppene som i størst grad rapporterer om inneklimaproblemer på jobben, viser tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt.

