Heimevernet kan bli værende på Kårstø til sommeren

Det bekrefter oberstløytnant Øystein Fossum Nilsen i heimevernsdistriktet HV-08 overfor Stavanger Aftenblad.

Samtidig poengterer han at det er politiet som vurderer behovet for beredskap.

– De kan med andre ord avslutte vårt oppdrag like fort som de startet det, sier han til Stavanger Aftenblad.

Den ekstraordinære beredskapen ved anlegget ble iverksatt 13. oktober etter at heimevernssoldater mente de så en stor drone på kveldshimmelen over Kårstø. Siden ble det klart at de mest sannsynlig hadde sett et SAS-fly.

Likevel har Heimevernet fortsatt en hel tropp på Kårstø.

Mandag ble det klart at Forsvaret skjerper beredskapen i Norge ytterligere fra og med i dag, tirsdag.

