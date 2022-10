– Grunnen til at det er stans begge retninger er at vi må legge ut strømmen for å få fjernet denne handlevognen, opplyser Sporveien via Twitter.

– Vi skal legge inn strømmen i retning øst, slik at togene kan kjøres videre forbi Grønland, skriver de videre.

Oslo-politiet og brannvesenet er på vei til stasjonen for å bistå. Politiet sier at det noen som har kastet handlevognen på T-banesporet.

