Rosemarie Köhn får begravelse på statens regning

Begravelse på statens bekostning er en utmerkelse som tildeles av regjeringen, og Köhns etterlatte har takket ja til dette.

Om lag 100 personer har blitt begravet på statens bekostning siden ordningen ble innført i 1881.

I en pressemelding sier statsminister Jonas Gahr Støre at Køhn vil bli husket for å ha kjempet for et mer tolerant og likestilt samfunn.

– Som Norges og Nordens første kvinnelige biskop banet hun vei for likestilling og særlig for kirkens forhold til homofile. Vi er mange som i dag er takknemlige for den livslange innsatsen hun la ned for en rausere kirke, sier Støre.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe sier også Køhn har gjort en viktig jobb som representant for ulike grupper i kirken.

– Rosemarie Köhn var en banebryter og pioner langt ut over Norges grenser, og en ledestjerne og forbilde for kvinnelig kirkelig lederskap, sier Toppe.

– Hun gikk tidlig ut og ba de skeive om unnskyldning for kirkens tidligere handlinger og holdninger, sier barne- og familieministeren, sier Toppe videre.

Noen av de som tidligere har fått statsbegravelse er Kåre Willoch, Kim Friele og Wenche Foss.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen