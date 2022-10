Nynazister flagget på Løvebakken: – Viktig å følge demokratiske spilleregler, sier Gharahkhani

– Det er viktig å følge våre demokratiske spilleregler, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til NTB.

Lørdag hadde den nynazistiske gruppa Den nordiske motstandsbevegelsen en demonstrasjon i Oslo sentrum. Demonstrasjonen var ikke søkt om på forhånd.

Demonstrantene holdt blant annet en markering på Eidsvolls plass utenfor Stortinget. Under markeringen gikk representanter fra den høyreekstreme gruppa opp på Løvebakken med flagg. De fikk pålegg fra politiet om å flytte seg, men etterkom ikke politiets ordre.

Senere ble 35 demonstranter pågrepet et annet sted i Oslo sentrum.

– Alle som ønsker, kan søke om å benytte Eidsvolls plass utenfor Stortinget for å gi uttrykk for sine meninger, sier Gharakhani.

Han understreker at vi har ytringsfrihet og demonstrasjonsfrihet i Norge.

– Grunnen til at det skal søkes om demonstrasjoner, er at det skal være trygge rammer både for demonstranter og andre, sier han.

