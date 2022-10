Elden vil igjen be om løslatelse av dronesiktet – tror saken ender i Høyesterett

Høyesterett opphevet sent fredag kveld lagmannsrettens beslutning om å løslate Yakunin fra varetekt. Han har både russisk og britisk statsborgerskap. Ifølge Høyesterett tok Hålogaland lagmannsrett feil da de konkluderte med at sanksjonsforskriftene ikke forbyr russere å fly uregistrerte droner i Norge.

Fengslingen av Yakunin skal behandles igjen i lagmannsretten mandag.

– Saken er tilbake i lagmannsretten for å vurdere de øvrige argumentene for løslatelse, sier Elden til NTB.

Sønn av forretningsmann

Yakunin er sønn av en russisk forretningsmann med bånd til Vladimir Putin. Han ble pågrepet i Hammerfest mandag i forrige uke, siktet for droneflyging på Svalbard.

47-åringen ble i Vestre Finnmark tingrett onsdag i forrige uke varetektsfengslet i to uker, men anket fengslingen til Hålogaland lagmannsrett. Lagmannsretten ville løslate ham, men denne kjennelsen har Høyesterett nå opphevet.

– Saken er kompleks juridisk, og jeg er temmelig sikker på at vi til slutt ender i Høyesterett på nytt når spørsmålet om vår klient kan straffes skal avgjøres, sier Elden.

– Vi tenker det i seg selv er en god grunn til å løslate en britisk turist nå, så får rettssaken gå sin gang senere, sier advokaten.

Yakunin er en av flere russiske borgere som er blitt fengslet i Norge for å ha fløyet drone den siste tiden. Sanksjonene mot Russland forbyr alle russere å fly i Norge.

Stridstemaet har vært om forskriften også forbyr russere å fly uregistrerte flyfartøy, som personlige droner. Ifølge Høyesterett må forskriften tolkes slik at både registrere luftfartøy og uregistrerte luftfartøy som eies, leies eller kontrolleres av russiske borgere, må omfattes.

[ – Et stort nederlag for Russland ]

Trygg på at han blir frikjent

Torsdag kommenterte Yakunin selv PSTs anke i en pressemelding via forsvarerne sine.

– Jeg er skuffet over at påtalemyndigheten har anket avgjørelsen fra lagmannsretten, sa han.

Han sa at han har gjort sitt ytterste for å hjelpe politiet med å opplyse saken, og at han er trygg på at han ikke vil bli kjent skyldig i en eventuell rettssak.

– Skulle saken min gå videre til retten, er jeg overbevist om at min uskyld vil være åpenbar for retten. Mitt juridiske team og jeg vil vise at det er hevet over enhver tvil at jeg var på ferie i Norge og at det ikke er straffbart å fly en hobbydrone, sa han.

Tidligere har Yakunin, som har både britisk og russisk statsborgerskap, gjort det klart at han anser seg selv for å være britisk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen