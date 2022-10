Frykter ikke tvungen lønnsnemnd

Fagforbundet tar onsdag 2. november ytterligere 97 medlemmer ut i streik fordelt på 55 barnehager over hele landet, opplyser de i en pressemelding.

Tidligere denne uken var det kontakt mellom partene, men den skal ikke ha ført til noen konkrete skritt videre i retning av en løsning.

Til sammen vil om lag 2.400 barnehageansatte være i streik, melder NTB.

– Vi oppfatter at alle er ved godt mot, og glødende opptatt av å gjennomføre streiken på en god måte, sier forhandlingsleder Anne Green Nilsen i Fagforbundet til Dagsavisen.

Forhandlingsleder Anne Green Nilsen er trygg på at streiken for fortsette. (Birgit Dannenberg)

Nilsen opplyser til Dagsavisen at det ikke er gjort avtaler om å fortsette samtalene. Lærerstreiken tidligere i høst ble avbrutt da regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd, men barnehagestreiken står ifølge Nilsen ikke i fare for å utløse en lignende vurdering.

– Vi er innenfor det forsvarlige. Vi vet at vi belaster barn og foreldre, sånn er det jo når man legger ned arbeidet, men at barn ikke får gå i barnehage vil ikke i særskilt grad gå ut over liv og helse. Så vet vi hvor vi tar ut folk og ikke, og mener vi tar ansvar for de få det hensynet berører, sier Nilsen.

Også medlemmer i Utdanningsforbundet og Delta er blant de streikende.

Striden står først og fremst om pensjon. De ansatte mener Private Barnehagers Landsforbund (PBL) løper fra forpliktelsene sine i forbindelse med krav om overgang til fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) fra og med neste år.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen