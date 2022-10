Teleselskapene går sammen mot telefonsvindel

– Vi vil gjøre det vi kan for å sikre våre kunder mot svindel og er veldige glade for å kunne gjøre det sammen med resten av bransjen, sier svindelekspert Øivind Kristiansen i Telia Norge.

Det er Telia, Telenor, GlobalConnect, Ice og Altibox som står sammen i arbeidet mot svindlerne gjennom stiftelsen ITAKT.

Teleoperatørene samarbeider om å blokkere muligheten for at kriminelle skal kunne misbruke norske fastnettnumre via såkalt spoofing. Spoofing er når svindlerne får det til å se ut som de ringer fra troverdige fasttelefonnumre.

Saken fortsetter under videoen

Ved å blokkere denne muligheten vil det bli vanskeligere for svindlere å gi seg ut for å være aktører som bank og politi.

– Telefonsvindel er blitt et alvorlig samfunnsproblem som dessverre rammer stadig flere nordmenn. Svindlere som ringer og gir seg ut for å være alt fra bankansatte til politi, utnytter tilliten til disse institusjonene til å fralure folk det som kan være store summer, sier senior sikkerhetsrådgiver Thorbjørn Busch i Telenor.

[ Student svindlet for 15.000 kroner: – Jeg ble lurt trill rundt ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen