Spesialenheten henlegger sak mot Agder-politiet

Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, opplyser til Dagsavisen at de har klaget på henleggelsen.

– I mine snart 40 år som advokat har jeg aldri opplevd at klienter anmeldt for voldtekt får skjermet saker. Det må være en mening med å skjerme en sak så ingen kan gå inn og se på den, og dette er bakgrunnen for vår klage. Dette er ikke omtalt i vedtaket, så vi må få sjekket det, sier Sjødin.

Bakgrunnen for etterforskningen er at Baneheia-dømte Jan Helge Andersen i 2009 ble anmeldt for en voldtekt som skal ha skjedd i 2000, før Baneheia-saken. Da Viggo Kristiansens søknad om gjenopptakelse ble behandlet mellom 2017 og 2021, opplyste ikke politiet i Agder om anmeldelsen mot Andersen til Oslo politidistrikt.

Agder politidistrikt kritiseres for dårlige rutiner, men Spesialenheten henlegger saken. For den tidligere etterforskningslederen i Baneheia-saken, daværende kriminalsjef Arne Pedersen, henlegges saken som intet straffbart forhold anses bevist.

– Etterforskningsmaterialet ga ikke Spesialenheten grunnlag for å konkludere med at det var begått straffbare tjenestefeil, skriver de i en pressemelding.

– Sentralt i etterforskningen er Agder politidistrikts påtegning til statsadvokaten i mars 2019 som på minst to steder gir en feilaktig fremstilling om at det ikke foreligger opplysninger om at Andersen kan ha forgrepet seg seksuelt tidligere, skriver Spesialenheten videre.

For smalt mandat

Sjødin mener spesialenheten må avhøre flere for å komme til bunns i saken.

– Jeg mener egentlig de burde gjort en granskning av hele etterforskningen, men det ligger vel an til å skje senere, sier Sjødin til Dagsavisen.

Jan Helge Andersen nektet for at han hadde begått noen voldtekt og saken ble henlagt av Agder politidistrikt fordi politiet mente han var under den kriminelle lavalderen da overgrepet ble begått.

Kvinnen fikk likevel voldsoffererstatning på 200.000 kroner etter en vurdering av at det var sannsynliggjort at hun hadde vært utsatt for et overgrep.

Henlegges

Oslo politidistrikt uttalte seg i mediene i vår om at tidligere kriminalsjef i Agder og etterforskningsleder av Baneheia-saken, Arne Pedersen, kunne ha hatt tilgang til den anmeldte saken. Bakgrunnen var at politiadvokaten som henla overgrepssaken mot Andersen i 2009, på den tiden var samboer med Pedersen. I dag er de to gift.

Politiadvokaten har forklart at det ikke ble gjort noen koblinger mellom overgrepssaken og Baneheia-saken, skriver Fædrelandsvennen.

Arne Pederen har opplyst at han ikke fikk kunnskap om anmeldelsen før Oslo-politiet begynte sin etterforskning i forbindelse med gjenopptakelsessaken til Viggo Kristiansen.

– Det er etter Spesialenhetens syn ikke grunnlag for påstand om at Arne Pedersen bevisst eller ved grov uaktsomhet unnlot å bringe opplysningene om 2009-saken videre, skriver Spesialenheten i sin konklusjon torsdag.

Dårlige rutiner

Etterforskningen har også sett på Agder politidistrikts rutiner og om disse bidro til at opplysningen ikke ble brakt videre.

– Etterforskningen ga holdepunkter for å konstatere at rutinene ikke var hensiktsmessige, men at det ikke var andre omstendigheter som tilsa at politidistriktet eller andre tjenestepersoner hadde begått straffbare tjenestefeil, konkluderes det.

Forholdet henlegges som intet straffbart forhold anses bevist.

Ble ikke delt

Politimester Kjerstin Askholt i Agder sier de tar avgjørelsen til etterretning, skriver Fædrelandsvennen.

– Det har vært rutiner i de ulike straffesakssystemene som har forsøkt å ivareta våre lovbestemte plikter til taushet og personvern. Så har rutinene blitt slik at man ikke har fått den form for deling som man burde ha, sier Askholt.

– Vi har sett fram til å få en avgjørelse i saken. Vi tar Spesialenhetens avgjørelse om at det ikke er grunnlag for straffansvar, verken for enkeltpersoner eller Agder politidistrikt, til etterretning, sier hun i en pressemelding.

