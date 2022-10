Siavash Mobasheri går av som leder av Rødt Oslo

– Jeg mener det er feil med så stor maktkonsentrasjon hos en person. Derfor velger jeg å gå av som leder av Rødt Oslo, sier Siavash Mobasheri til Vårt Oslo.

Rødts bystyregruppe i Oslo valgte opprinnelig Mobasheri som gruppeleder 19. september, etter at Eivor Evenrud trakk seg fra vervet i protest mot nominasjonskomiteen. Dermed satt Mobasheri både som partileder og gruppeleder samtidig, noe han følte var feil.

– Dette var et skifte ingen av oss hadde planlagt. Men etter at jeg ble gruppeleder i bystyret, var jeg klar på at jeg syntes det var uheldig at en person satt på to så sentrale verv i Oslo. Å være både gruppeleder og partileder konsentrerer for mye makt på en person og er ikke demokratisk, mener Mobasheri.

Han ønsket egentlig å gå av som Rødt-leder i Oslo straks etter at han ble utnevnt til gruppeleder, men ble bedt av fylkesstyret om å sitte litt til. Nå har nestleder i Rødt Oslo, Mari Rise Knutsen, tatt over styringen og blitt utnevnt til ny leder.

[ Tidligere gruppeleder Eivor Evenrud har meldt seg ut av Rødt ]